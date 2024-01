Baby sitter, corso di formazione in rampa di lancio

Il Comune di San Lazzaro, in collaborazione con Cadiai, organizza un corso di formazione per baby sitter rivolto a tutti coloro che svolgono questa attività e vogliono acquisire competenze professionali. Il corso è gratuito e i partecipanti al corso verranno inseriti in un elenco al quale si potranno rivolgere le famiglie del Comune di San Lazzaro per la ricerca di un aiuto qualificato. Il corso, che si attiverà al raggiungimento di 8 partecipanti, si svolgerà da febbraio a giugno e si articolerà in 15 ore di pedagogia dello sviluppo dell’età evolutiva, 5 di inclusività pedagogica nella disabilità, 6 finalizzate ad acquisire competenze di primo soccorso infantile, 10 di tirocinio e 4 di supervisione. I requisiti di accesso per frequentare il corso sono il diploma di scuola secondaria superiore o corso di formazione professionale in ambito educativo, di cura e sanitario; un casellario giudiziario negativo. Saranno valutate in sede di colloquio motivazionale anche eventuali esperienze professionali pregresse e al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza Per info e iscrizioni: babysitter.sanlazzaro@cadiai.it