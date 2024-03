Baby vandali danneggiano la stazione

Vandalizzata, nella serata di sabato, la stazione dei treni di Rastignano. Ad essere presi di mira, da un gruppo di ragazzini ancora da identificare, le bacheche all’ingresso e vicino ai binari. A denunciare l’accaduto è Luca D’Oristano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia che ha fatto anche la segnalazione alle forze dell’ordine. "Un gruppo di circa 15-20 adolescenti hanno dapprima avuto un comportamento maleducato disturbando con urla, grida ed offese alle persone. Poi hanno provato a vandalizzare le panchine nel parco finendo per danneggiare i cartelloni degli orari e spaccando i vetri. L’amministrazione deve intervenire per far rimuovere i vetri, e acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È l’ennesimo episodio di vandalismo che avviene nella zona di Rastignano ed è ora di agire".