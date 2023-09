Badia in festa ad Anzola: Atteso il cardinale Zuppi in parrocchia

Fino al 10 settembre, nella località Santa Maria in Strada (via Stradellazzo), al confine fra i comuni di Persiceto e Anzola, si tiene ‘Badia in festa’, la tradizionale manifestazione organizzata dalla parrocchia locale. In programma eventi musicali, spettacoli, conferenze, momenti conviviali, visite guidate, proiezioni cinematografiche, escursioni sportive e lotteria. Venerdì 8 settembre, dopo il concerto dell’orchestra dei giovanissimi del conservatorio "Martini", alle 18,30 si terrà la messa presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e a seguire il concerto del Gruppo bandistico persicetano. Oggi dopo la messa alle 11,30, ‘Bologna. Storia, volti e patrimoni di una comunità’, incontro con Filippo Galletti, ricercatore dell’università di Bologna. Alle 12,30, benedizione alle macchine agricole in mostra e dimostrazione di trebbiatura. Alle 13, pranzo comunitario dedicato ‘Alla carità e alla pace’; in questa occasione si potrà offrire il pranzo a un bisognoso.

Saranno presenti infatti gli ospiti di alcune organizzazioni caritative che parteciperanno al momento conviviale. Alle 18 visita guidata alla Badia a cura di Gabriele Gallerani. Alle 21, serata di spettacolo con il gruppo di ballo Only Swing Dance. Domani, alle 21, ‘Ballando da cani’, spettacolo del gruppo Graz Dog Dancer, protagonisti i cani non più randagi e i loro conduttori. Mercoledì, alle 21, ‘Il tuttofare’, proiezione del film di Valerio Attanasio; in caso di maltempo la proiezione si svolgerà all’interno della chiesa.

p. l. t.