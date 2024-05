Banca di Bologna ok . Vola l’utile, 2023 super

Crescita dell’utile e delle quote di mercato, ma anche della raccolta diretta. I numeri sono eloquenti e dicono che il 2023 è stato un ottimo anno, il migliore di sempre, per la Banca di Bologna. Si è tenuta nei giorni scorsi all’Hotel Savoya Regency l’assemblea dei soci nel corso della quale è stato presentato il Bilancio.

"I risultati conseguiti dalla Banca – spiegano dall’istituto – sottolineano la continuità dell’andamento di tutti gli indicatori di solidità, ulteriormente migliorati. La crescita dell’utile è certamente stata influenzata dal repentino aumento dei tassi ufficiali, ma un significativo contributo è stato dato dalla crescita delle masse gestite dalla Banca e dal conseguente aumento nelle quote di mercato e del numero dei Clienti".

Rimangono ai vertici nazionali i valori di solidità (cet1 ratio 24,9) e la qualità dell’attivo, testimoniata dall’ottimo Texas Ratio e da un credito deteriorato praticamente azzerato.

Andando a vedere i numeri del bilancio si nota che l’utile netto è salito da 17,6 milioni nel 2022 a 25,4 nel corso del 2023. I mezzi amministrati da 3,1 a 3,5 milioni.

"Questi risultati – dice Alberto Ferrari, direttore generale dell’istituto di credito – testimoniano che Banca di Bologna è ben radicata nel territorio. Nei prossimi anni saremo in grado di sviluppare ulteriormente le nostre quote di mercato e la presenza territoriale proponendoci come Banca multicanale, coniugando i servizi digitali con la presenza fisica sul territorio, incrementando il numero delle filiali – prosegue – , con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente la relazione con famiglie e imprese".

"La nostra Banca – afferma il Presidente dell’istituto, Enzo Mengoli – è quotidianamente impegnata a sviluppare relazioni con la propria clientela. Il 97 per cento delle risorse raccolte viene impiegato verso imprese e famiglie del nostro territorio. Nel 2023 infatti abbiamo sostenuto oltre 110 progetti, erogando contributi per oltre un milione per iniziative che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale, il valore della persona la cultura – conclude il numero uno della Banca della Bologna–, mentre per la formazione dei giovani oltre 150 borse di studio al merito sono assegnate durante lo scorso anno".