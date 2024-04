Bancarelle nel centro storico per il mercatino dell’antiquariato

Anche per quest’anno il mercatino storico dell’antiquariato e degli hobbisti ‘Chi cerca trova, cose d’altri tempi’ di Pieve di Cento è in programma ogni quarta domenica del mese. Una occasione per esperti e appassionati di oggetti d’epoca, mobilio e memorabilia. Quindi appuntamento per tutta la giornata domenica lungo le vie del centro storico del paese. Nell’occasione, l’amministrazione comunale ricorda che in piazza della Rocca sono presenti le associazioni aderenti al ‘Mercato del volontariato e della solidarietà’ con i loro banchetti a favore dei progetti che sostengono. Inoltre la polizia locale rammenta che per la manifestazione sarà in vigore il divieto di transito e sosta, dalle 6 alle 20, nelle vie Matteotti, Garibaldi, Melloni, Gramsci, Marconi, Santissima Trinità, Campanini e piazza Andrea Costa.