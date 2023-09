Bando bis per gestire il bar all’interno della nuova biblioteca

Al via un nuovo bando per la gestione del bar della nuova biblioteca comunale Natalia Ginzburg, all’interno del parco Calipari a Castel Maggiore. L’edificio, oggi in fase di ultimazione, sarà terminato nelle prossime settimane e se ne prevede l’inaugurazione nel prossimo ottobre. La nuova biblioteca dispone anche di uno spazio esterno adibito a spettacoli all’aperto. Si tratta di un’area disposta su gradoni che potrà essere utilizzata, per eventi e iniziative varie. Andato deserto il primo bando, uscito prima dell’estate, l’amministrazione comunale ha formulato recentemente un nuovo avviso per l’aggiudicazione degli spazi adibiti a pubblico esercizio che si trovano all’interno della nuova biblioteca comunale. La durata della concessione sarà di 5 anni, rinnovabili in altri 5.

"Possono partecipare alla selezione – spiega la sindaca Belinda Gottardi – operatori economici con idoneità individuale, oppure consorzi o raggruppamenti temporanei. L’aggiudicazione dei locali del bar avverrà attraverso una selezione pubblica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Rispetto al bando precedente, il prezzo d’asta è stato rivisto al ribasso per agevolare i possibili partecipanti. E sono stati snelliti alcuni passaggi per la presentazione della proposta da candidare". E’ possibile presentare domanda entro il 22 settembre prossimo. Copia dell’avviso con tutti i dettagli, della modulistica da presentare e degli elaborati descrittivi dei locali oggetto di concessione, sono disponibili sul sito web del Comune.

p. l. t.