Barcellona determinato a opporsi alla sconfitta contro il Real Madrid: richiesta di revisione dell'arbitraggio.

Il Barcellona è pronto a tutto per opporsi alla sconfitta arrivata con il Real Madrid per 3-2 e al gol annullato a Yamal, salvato oltre la linea e non convalidato perché nella Liga non c’è la ‘goal line technology’. Così il presidente Joan Laporta: "Chiederemo al Comitato tecnico degli arbitri di fornirci tutte le immagini e gli audio". Laporta va oltre: "Se capiremo che c’è stato un errore, prenderemo tutte le azioni per ribaltare la situazione, senza escludere qualsiasi azione legale. Se verrà confermato che si trattava di un gol valido, andremo oltre e chiederemo che la partita venga rigiocata".