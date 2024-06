Barista s’apposta in auto per sorprendere i ladri dopo l’ennesimo furto

Bologna, 11 giugno 2024 – Si è appostato in auto vicino al proprio locale per cogliere sul fatto i ladri e ci è riuscito.

È successo nella tarda serata di domenica, intorno alle 23.30, quando il proprietario del noto bar ‘Principe’ in via Toscana, esasperato dai continui furti che aveva subìto nelle scorse settimane, ha deciso di nascondersi nella sua auto e aspettare che i malviventi entrassero in azione per coglierli sul fatto. Un tentativo andato a buon fine: il gestore, infatti, dopo aver visto due uomini che stavano tentando di forzare la porta del suo locale, ha immediatamente chiesto l’aiuto della polizia.

Sul posto, poco dopo la chiamata, sono intervenuti gli agenti con una Volante e sono riusciti ad arrestare uno dei due malviventi. A finire in manette è stato un quarantaseienne di origine senegalese, in Italia senza permesso di soggiorno e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti in materia di furti, spaccio e pure per un tentato omicidio avvenuto alcuni anni fa nel Riminese.

Subito dopo la segnalazione del proprietario dell’attività e l’arrivo degli agenti, i ladri si sono accorti di essere stati scoperti e hanno provato a darsi alla fuga in sella a due biciclette, in direzione di via Murri. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato bloccato prima che riuscisse a scappare. Arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota, il quarantaseienne è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.