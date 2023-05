Barman che sappia l’inglese Meglio se automunito

Cercasi barman. La figura dovrà occuparsi della preparazione dei vari ingredienti per vari cocktail, formazione dei cocktail, saper utilizzare i vari strumenti da bar. È richiesta esperienza nella mansione di almeno due anni ed è richiesta, inoltre, una discreta conoscenza della lingua inglese. È preferibile essere in possesso della patente B ed essere automotomuniti. Come segnalato, la figura dovrà possedere buone capacità organizzative, collaborative e ampia disponibilità. Il luogo di lavoro si trova a Bologna (Centri Benessere srls – Ristorazione) e l’orario di lavoro è a tempo pieno, dalle 9 alle 15 e dalle 19 alle 23. Si richiede doppio turno (pranzo, aperitivo, cena). Giorno di riposo da definire. Contratto: CCNL applicato Pubblici Esercizi Ristorazione e Turismo, 3°4° livello. Tempo determinato sei mesi. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno e dell’altro sesso.