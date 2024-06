BCC Iccrea, presente e futuro. Il ruolo dell’Emilia-Romagna

FAENZA (Ravenna)

I Consigli di Amministrazione delle quattro BCC dell’Emilia-Romagna aderenti al Gruppo BCC Iccrea (Emilbanca, LA BCC ravennate, forlivese e imolese, Riviera Banca e BCC Romagnolo) hanno incontrato il 5 giugno il Presidente Giuseppe Maino e il Direttore Generale Mauro Pastore del Gruppo BCC Iccrea. Presidente e Direttore del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hanno relazionato circa il percorso svolto negli ultimi 5 anni, soffermandosi in particolare sui risultati estremamente positivi realizzati in termini di crescita e concessione di credito ai territori. I finanziamenti ad impatto sociale delle quattro BCC sono stati pari a 625,50 mln; quelli ad impatto ambientale invece 61,7 milioni. Per la beneficenza le quattro BCC hanno erogato 5,9 milioni (32 quelli complessivi del Gruppo Iccrea) e 2,2 milioni di sponsorizzazioni (15,5 dell’intero Gruppo).

Questi trend emiliano-romagnoli sono stati poi confrontati con quelli complessivi del Gruppo Iccrea, che ha visto miglioramenti tangibili nella performance patrimoniale e finanziaria. E’ stato poi ricordato il Piano di azione ESG, che ha introdotto i criteri di sostenibilità nella valutazione del merito creditizio, nel collocamento di prodotti finanziari e nei processi di reporting. Il Gruppo Iccrea sta inoltre investendo sui servizi dedicati ai canali web (pc, smartphone, ecc.), per garantire sicurezza ed assistenza, adeguando i sistemi informatici per rispondere alle esigenze di cambiamento e per ottimizzare il livello dei costi. Risulta, anche, di fondamentale importanza l’ampliamento dell’offerta dei servizi, per fidelizzare la clientela, e il rafforzamento della rete commerciale con profili professionali idonei. Ci si è soffermati, infine, sulle prospettive di crescita sul territorio e sulle potenzialità prospettiche delle diverse piazze, puntando ad efficientare le filiali e consolidando nello stesso tempo quelle di recente apertura.

Marco Principini