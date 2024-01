’Belle & Sébastien’: al Mast il film sulla vera amicizia

Ultimo appuntamento al Mast di via Speranza, con i film di animazione del Future Film Kids pensati in occasione delle Feste natalizie. Oggi alle 17 nell’auditorium sarà proiettato ’Belle & Sebastien’ di Nicolas Vanier: del 2013, è un classico della cinematografia per le famiglie. Sébastien vive sulle Alpi Francesi insieme al vecchio César, un pastore che gli fa da nonno, e a sua nipote Angélina. Un giorno Sébastien un grande cane selvatico ricoperto di fango. Quella che da tutti è considerata la famigerata bestia, in realtà diventa in poco tempo la migliore amica del ragazzino, che la chiamerà Belle. I due diventano inseparabili, ma dovranno affrontare diversi pericoli per dimostrare la bontà del cane e rimanere insieme.