Beneficenza, arte, sviluppo. Realizzati 332 interventi

Nel 2023 – è la sintesi del bilancio di missione – sono stati stanziati 15,4 milioni di euro, di cui 3,5 investiti a livello nazionale (partecipazione a fondi e progetti in rete, come il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile e il Fondo per la Repubblica Digitale) e 11,9 impegnati sul territorio metropolitano.

In dettaglio: 7,4 milioni di euro (48,3%) a “Volontariato, filantropia e beneficenza” per il macro obiettivo ’Persone’; 4,7 milioni di euro (30,4%) per “Arte, attività e beni culturali” per il macro obiettivo Cultura; 2,4 milioni (15,4%) a “Educazione, istruzione e formazione (anche sportiva)” per il macro obiettivo Sviluppo. Altri 900mila euro (5,9% totale deliberato) sono andati al settore “Ricerca scientifica e tecnologica (anche in campo medico)” per il macro obiettivo Sviluppo.

In tutto sono stati 332 gli interventi realizzati; sette i bandi tematici promossi e 258 progetti sostenuti con un investimento di 2,6 milioni di euro (16,7% totale deliberato); 25 i progetti diretti per 6,9 milioni di euro (45% totale deliberato); 49 i progetti sostenuti attraverso azioni trasversali e di sistema per 5,9 milioni di euro (38,3% totale deliberato). La Fondazione ricorda che per svolgere la propria attività non ricorre ai proventi maturati nel corso dell’anno, bensì alle disponibilità economiche già accantonate nell’esercizio precedente.