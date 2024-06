Bernardi e La Pietra a confronto con gli agricoltori

A Molinella l’incontro tra il candidato sindaco Bruno Bernardi e il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Patrizio La Pietra. Nell’incontro il dialogo tra le istituzioni e gli agricoltori, con l’obiettivo di affrontare le sfide e le opportunità del comparto agricolo. Bruno Bernardi ha rimarcato il dovere di ogni sindaco di difendere gli interessi dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle esigenze degli agricoltori, i veri custodi del territorio e della tradizione locale. Patrizio La Pietra ha elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra governo e amministrazioni locali per sostenere il settore agricolo. Tra i temi discussi, sono emersi: lo snellimento della burocrazia, il contrasto all’aumento dei danni causati dalla fauna selvatica e i progetti per il rilancio della filiera frutticola per contrastare l’abbandono della frutticoltura nella zona.