Bidone della spazzatura a fuoco a Bologna: l’allarme dato dai passanti

Bologna, 18 aprile 2024 – Fuoco e tanto fumo si sono sviluppati da un cassonetto dato alle fiamme, ieri sera in via Zaccherini Alvisi, una traversa di via Massarenti, poco distante dall’ospedale Sant’Orsola. Sono stati alcuni passanti, intorno alle 23,30, a dare l’allarme ai vigili del fuoco per il bidone della spazzatura incendiato.

Non è chiaro se si sia trattato di un atto vandalico o di un mozzicone di sigaretta che, buttato ancora acceso nel cassonetto, ha innescato il rogo.