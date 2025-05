Biglietti bus con il QR Code . Ecco le istruzioni per l’uso

Anche i nuovi CityPass con QR code consentono a più persone di effettuare contemporaneamente un viaggio, come è riportato nelle istruzioni a bordo bus poste sopra il validatore verde. Per attivare più corse simultanee è sufficiente premere l’icona che raffigura una persona stilizzata con un segno ’più’, posta in basso a sinistra sul display, e far riconoscere il QR code dal lettore ottico alla base del validatore. Si aprirà una schermata nella quale selezionare quanti passeggeri in totale far viaggiare, fino ad un massimo di 10.

Per sapere il numero di corse residue di un CityPass è sufficiente interagire con il validatore: premendo il tasto ’i’ e poi scansionando il QR code, il display fornisce l’informazione richiesta. Il numero di corse residue del CityPass può essere verificato anche al sito www.tper.it/verificaqr: un applicativo permette di scansionare il QR code o di inserire il numero di serie del titolo di viaggio, ottenendo così l’informazione richiesta.

Tper SpA