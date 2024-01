Bilancio, più investimenti. Tasse e tariffe invariate

Nessun aumento di tasse e tariffe ed investimenti per 20 milioni di euro nel triennio 2024-26. Questa la sintesi del bilancio di previsione del Comune di Valsamoggia, l’ultimo della legislatura, approvato col voto favorevole della maggioranza a guida Pd e il voto contrario di Civicamente Samoggia e Movimento 5 stelle, e un contributo aggiuntivo in conto fusione di oltre 2 milioni di euro. Il dettaglio degli investimenti vede proseguire il piano di interventi pianificati (16 milioni a cominciare dalla riqualificazione della Rocca dei Bentivoglio a Bazzano) accanto a quelli finanziati con i fondi (altri 4 milionii di euro). Confermato quindi il progetto consolidamento e sistemazione del principale monumento del capoluogodi Valsamoggia mentre tra quelli legati al piano nazionale straordinario di ripresa e resilienzaci sono i tre asili nido di Savigno, Castello di Serravalle e Calcara (1,2mln di euro) e gli interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione parchi (1,5mln di euro) oltre al completamento della ciclopedonale di collegamento tra Monteveglio e Mercatello (altri 2,8mln di euro). A questi si aggiungono i 6 milioni per l’ampliamento dell’Ospedale Dossetti di Bazzano provenienti dai fondi Pnrr Missione Salute. In programmazione nei primi mesi del 2024 interventi di manutenzione del territorio: lavori di ripavimentazione strade e segnaletica (1,5mln di euro), e i primi interventi di ripristino dei danni alluvione per oltre 1mln di euro, tra cui il Ponte di Savigno e di via Campadio, Via Tiola e via Maiola, Via Cà Bianca e Abbazia. Partiranno inoltre i lavori per la messa in sicurezza del Rio Fossetta a Bazzano (circa 500mila euro).

"Quella appena approvata – dichiara il sindaco Daniele Ruscigno – è una manovra che consolida il supporto alle fasce più deboli della popolazione, confermando il finanziamento di 2 milioni e mezzo per i vari programmi di intervento. Il tutto senza aumentare tasse e tariffe, non solo alle famiglie ma anche alle imprese, in un contesto in cui l’inflazione ha aumentato a doppia cifra i costi dei servizi e dell’energia, grazie ad un bilancio solido, in una realtà territoriale fortemente attrattiva ed in crescita".

La vicesindaca e assessora al Bilancio Milena Zanna sottolinea "Oltre a tariffe e tributi invariate c’è il mantenimento di tutti i servizi in nonostante gli aumenti dei costi degli appalti dei servizi scolastici e sociali dovuti al caro materie prime, energia, mutui, aumenti contratti personale".

g.m.