Bimbo Tu, la solidarietà è servita Una tavolata da mille persone dal Nettuno fino alle Due Torri

"Una lunga tavolata da più di mille persone in via Rizzoli, da piazza Nettuno fino alle due Torri, sabato 17 giugno, e un menù firmato dallo chef Max Poggi. I bolognesi saranno con noi per contribuire alla ricerca". Una occasione inedita quella del progetto B.Great, come annunciato ieri da Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu, che ha organizzato la giornata solidale assieme ad Asp. "Il motivo di queste iniziative – aggiunge la direttrice generale di Asp città di Bologna, Maria Adele Mimmi – è quello di rafforzare la ricerca e la formazione". In ballo c’è infatti il progetto, da 1,5 milioni di euro, per "poter finanziare il nuovo ‘Bellaria research center’– spiega il professor Pietro Cortelli, presidente della Fondazione Ricerca Scienza Neurologiche – e quindi fare ricerca, assumere un centinaio di giovani ricercatori e portare nelle case dei bolognesi i vantaggi che si possono trarre dalla scienza".

Un altro partner dell’iniziativa è Banca di Bologna, rappresentata dal suo presidente, Enzo Mengoli, che elogia il senso civico e solidale della città. "Questa – commenta – è una iniziativa che sarà vista da tutti". Anche Claudio Levorato, presidente Rekeep, celebra la solidarietà bolognese e la sua eccellenza scientifica, "alla quale si sente il bisogno di dare una spinta e di dare il proprio meglio insieme". La cena è affidata allo chef Max Poggi, per il quale questa occasione "è nello spirito bolognese. Il menù sarà semplice e inclusivo per tutte le abitudini alimentari". "Questa squadra rappresenta un’idea in cui contribuisce tutta la comunità, è la massima espressione di solidarietà", chiude Luca Rizzo Nervo, assessore welfare e salute del Comune.

A partire da questo venerdì alle 12, dunque, sarà possibile acquistare sul sito ‘VivaTicket’ o fisicamente al punto ‘Bologna Welcome’ di Piazza Maggiore il proprio biglietto. Il costo della cena è di 70 euro per gli adulti e di 40 euro per i bambini. Sempre il giorno dell’evento, sarà presente il ‘villaggio della ricerca’, un punto di ritrovo dove tutti gli attori coinvolti nel progetto proporranno tante iniziative coinvolgenti e interattive.

Giovanni Di Caprio