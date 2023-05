Biotecnologie: un aiuto per la crisi climatica

Sconfiggere la fame. Consumo e produzioni responsabili. Città e comunità sostenibili. Sono solo alcuni degli obiettivi 2030 identificati dalle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile del pianeta. Assobiotec, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (Distal) dell’Unibo e il Cluster italiano della Bioeconomia Circolare Spring, in collaborazione con il Cluster Nazionale Agrifood Clan, organizzano l’evento ’Biotecnologie e Sustainable Development Goals nel contesto della Bioeconomia circolare’. L’appuntamento – oggi dalle 10,30, a Distal (viale Fanin 44-46) – si svolge in occasione del Bioeconomy Day. Un’opportunità per scoprire il ruolo chiave che le biotecnologie possono giocare nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e per conoscere i contenuti della strategia italiana per la bioeconomia. "In un territorio che sta affrontando con coraggio le conseguenze del cambiamento climatico – dichiara Elena Sgaravatti, vicepresidente di Assobiotec (foto) –, parleremo di come biotecnologie, motore di innovazione della bioeconomia, possono essere strumento per rispondere a questa e a diverse altre emergenze globali".