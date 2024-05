Blitz alle officine Casaralta. Quattro occupanti abusivi allontanati dai carabinieri

Per l’ennesima volta, le ex officine Casaralta di via Ferrarese sono state sgomberate dai carabinieri della stazione Bologna Navile, guidati dal luogotenente Nicola Patti. Durante i controlli dei carabinieri sul fronte delle occupazioni abusive, infatti, i militari dell’Arma hanno sorpreso quattro marocchini, di 22, 23, 26 e 52 anni, tutti disoccupati e senza fissa dimora, a bivaccare all’interno della proprietà privata, in cui si erano introdotti abusivamente. I quattro sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici.

Come detto, non è certo la prima volta che l’area delle ex officine è interessata da un’operazione di contrasto di questo genere. Le Casaralta infatti ormai da anni sono teatro di degrado, bivacco e delinquenza, già tante volte segnalato dai cittadini ai carabinieri che in passato hanno fatto diversi blitz per liberare la proprietà da persone non autorizzate che vi si erano introdotte illegalmente.

Tantissimi, nel corso degli anni, sono stati identificati o denunciati. Ma i controlli, pur frequenti, non hanno fermato i tanti che, scavalcando le recinzioni, stabiliscono qui il proprio covo. Anni fa scoppiò pure un incendio, provocato da un fornelletto a gas lasciato accidentalmente acceso da alcune persone che vivevano illegalmente nei capannoni abbandonati e si stavano preparando la cena. Le ex officine chiusero i battenti negli anni Duemila e non sono mai più state riqualificate.

Nella circostanza di ieri, come detto, i quattro soggetti sono stati sorpresi all’interno della proprietà privata, dove si erano introdotti abusivamente. Identificati dai carabinieri, sono stati denunciati per invasione di terreni alla Procura.

red. cro.