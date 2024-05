Blitz e sequestri nel porto franco dei centauri

La polizia locale di San Giovanni in Persiceto ha rimandato ai box la banda delle scorribande in moto. Sabato scorso gli agenti hanno fatto la posta e pizzicato un gruppetto di motociclisti che si esibivano in gare di velocità e impennate sulle strade periferiche di San Matteo della Decima. "L’esito del servizio mirato sui motociclisti indisciplinati – spiega Luca Nasci comandante della polizia locale di Persiceto – ha portato alla verifica e controllo di sette veicoli a due ruote e di otto persone, la maggior parte minorenni. Sono state dunque elevate quattro violazioni al Codice della strada e disposti sequestri e fermi di alcuni veicoli risultati non assicurati o non immatricolati".

Da un paio di settimane alcuni cittadini di Decima avevano segnalato gare di velocità di moto lungo le strade più a margine della frazione. E sulla base di queste informazioni la polizia locale ha predisposto un intervento. "Il nostro comando di San Giovanni – continua Nasci – ha in un primo tempo programmato un’attività mirata che purtroppo non ha sortito effetti, verosimilmente perché le nostre pattuglie venivano avvistate da molto distante. Per ovviare a questa circostanza, abbiamo adottato una tattica differente. E abbiamo disposto un servizio in abiti civili e auto civetta. Gli agenti, sotto mentite spoglie, si sono dedicati dunque all’osservazione defilata con particolare attenzione alle vie Bevilacqua e Fossetta".

Sabato scorso, intorno alle 17, in via Fossetta, già tristemente nota perché lo scorso 6 marzo aveva perso la vita in un incidente stradale la signora Lidia Borghesani di Decima, un gruppo di centauri si è dato appuntamento. E i motociclisti hanno iniziato, secondo la polizia locale, condotte su due ruote in violazione di legge. In particolare i giovani centauri andavano in moto impennando e a velocità pericolose. Creando di fatto pericolo per se stessi o per altri utenti della strada.

"Appena avvistata la condotta del gruppetto di centauri – afferma il comandante – abbiamo attivato altre due autopattuglie e la zona è stata prontamente cinturata evitando che nessun motociclista potesse allontanarsi. Nell’occasione vale la pena ricordare che gareggiare in velocità con veicoli a motore è un delitto punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Pene che vengono alzate fino a 10 anni di reclusione in caso di morte di un partecipante, spettatore o generico utente della strada".

Pier Luigi Trombetta