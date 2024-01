Bol On Ice, la magia sul ghiaccio. Atleti, acrobati e ballerini in pista. Oggi lo show che incanta tutti

Bologna sul ghiaccio, visione magica e originale. Eppure, anche se la nostra città non ha una struttura dedicata (l’aveva un tempo, il Palaghiaccio a Rastignano) dal 2019 è diventata la destinazione più interessante, se si vuole vedere la massima spettacolarità del pattinaggio sul ghiaccio. Proprio in queste ore, l’Unipol Arena di Casalecchio – ‘the rink to be’ si può davvero dire – vede le ultime prove di ’Bol on Ice’, sottotitolo ’World Skating Stars’, il grande show che si terrà stasera alle 21 e che vede nel QN-il Resto del Carlino il media partner, con le stelle internazionali di questa disciplina. Lo spettacolo lo scorso anno fece il sold out con 12.000 spettatori e, per la terza edizione (2020, 21 e 22 non ci fu a causa della pandemia), promette fuochi e fiamme. E’ proprio il caso di dirlo, visto che tra gli artisti protagonisti di eccezionali coreografie, c’è anche Clément Pinel, atleta francese, che dopo una carriera agonistica si è specializzato nel ruolo di "ice performer", portando sul ghiaccio acrobazie sorprendenti abbinate alla giocoleria con il fuoco. Un universo, quello di ’Bol On Ice’ (visto nel mondo complessivamente da quasi 20 milioni di telespettatori), su cui la nostra regione, principale promotrice, sta fortemente scommettendo, facendo della manifestazione l’appuntamento di apertura del calendario della Sport Valley, con 130/140 eventi sportivi, che più avanti verranno annunciati dal governatore Stefano Bonaccini.

"Vogliamo portare da noi il grande sport che fa attrazione territoriale e ci vogliono infrastrutture come questa, impianti polifunzionali come Unipol Arena che sono vincenti – afferma Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione – perché un euro investito dalla Regione ne fa ritornare sul territorio 18 e si parla di milioni di euro di ritorno". Alla presentazione anche l’assessora comunale allo Sport Roberta Li Calzi, il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso e Claudio Sabatini, patron dell’Unipol Arena.

Dunque via al grande show, con un super-cast che sulla pista di ghiaccio olimpionica costruita in tempi record proporrà un viaggio dove la musica, i costumi, le coreografie, i disegni delle luci che si infrangono sulla trasparenza, costituiscono un linguaggio universale che esalta le performance di questi atleti.

Si vedranno volteggiare Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, il fuoriclasse americano Ilia Malinin – unico atleta nella storia a eseguire il quadruplo axel –, la vice campionessa mondiale 2022 Loena Hendrickx. Per la prima volta si esibiranno invece atleti amatissimi come Jason Brown, Keegan Messing, Isabeau Levito e poi i grandi italiani, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, Sarina Joos che, a soli 17 anni viene definita ‘l’atleta femminile più competitiva’ del panorama tricolore.

Anche per l’edizione 2024 di Bol On Ice, si ripeterà l’esperienza della coreografia collettiva di apertura dello show, con tutti gli atleti. Oggi sarà operativo il botteghino dell’Unipol Arena dalle 16 per acquistare i biglietti ed è stato predisposto un servizio di navette dalla Stazione di Bologna verso l’Arena, andata dalle 18 alle 20 con cadenza ogni 30 minuti e anche alla fine dell’evento per il ritorno.

Benedetta Cucci