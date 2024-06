Bolle di sapone e note, aggiunta una terza replica

Al via la prima giornata di Bologna Portici Festival. Già sold out i due spettacoli delle 21.30 e delle 22.15, è stata aggiunta una terza replica alle 23, stasera nel Cortile di Palazzo Malvezzi Campeggi (via Zamboni 22) con la performance che unisce le immagini del visual artist David Loom alla musica composta ed eseguita dal vivo da Daniele Furlati (per prenotare: https://bit.ly/455j4TO). Alle 18 il Chiostro di Palazzo Magnani (via Zamboni 20) ospita il concerto per oboi e corno inglese del Trio Klainà, mentre alle 20.30 si esibiranno in Pinacoteca il Coro di voci bianche e il Coro Giovanile del Teatro Comunale diretti da Alhambra Superchi in InCanto, spaziando tra Bellini, Boito, Donizetti, Mozart e altri, accompagnati al piano dal Maestro Alessandro Trebeschi. All’Arena del Sole alle 21, ecco Lo stress di fare… il pittore con Luca Caccioni nella seconda serata di Tutto Esaurito.