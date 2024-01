Bollino ’green’ per le attività sostenibili

Sostenibilità, Confcommercio Ascom San Lazzaro premierà le imprese associate col "Bollino Green", un riconoscimento per le imprese che si sono distinte per comportamenti virtuosi e buone pratiche sul tema sostenibilità. L’iniziativa, patrocinata dal Comune con la collaborazione dell’assessorato all’Ambiente, mapperà le aziende amiche dell’ambiente per inserirle in un apposito circuito Ascom di imprese "green".

Per ottenere il riconoscimento è necessario compilare un questionario dichiarando quali sono gli interventi e le azioni fondati su criteri di sostenibilità ambientale promossi all’interno dell’attività in tema, per esempio, di efficientamento energetico e di riduzione della produzione di rifiuti. Le imprese hanno tempo fino a mercoledì 31 gennaio per compilare e restituire a Confcommercio il questionario, in versione digitale o cartacea. "Da diversi anni la nostra associazione ha avviato un confronto col Comune per favorire e accompagnare la transizione ecologica delle imprese – sottolinea Lina Galati Rando, presidente Confcommercio Ascom San Lazzaro di Savena –. Il tema sostenibilità è prioritario anche per lo sviluppo sociale ed economico, basti pensare a quanto avvenuto nell’ultimo biennio con l’esplosione dei costi delle materie prime, che ovviamente ha aumentato l’attenzione delle imprese al tema dell’efficientamento energetico. Il circuito ’Bollino Green’, oltre a quantificare e valorizzare il contributo delle nostre associate e dei nostri associati alla sostenibilità del sistema economico, vuole stimolare il confronto istituzionale per promuovere politiche, incentivi e misure a sostegno della transizione ecologica delle imprese, come avvenuto anche a San Lazzaro attraverso alcuni bandi con contributi a fondo perduto per stimolare investimenti e ridurre gli impatti ambientali dei servizi di prossimità".

"La transizione ecologica è un obiettivo che si concretizza solo con l’impegno di tutti gli attori sociali. Per questo – sostiene Beatrice Grasselli, assessora all’Ambiente – ritengo che il ’Bollino Green’ che permetterà di riconoscere le attività commerciali e artigianali virtuose sul piano ambientale sia un’iniziativa di grande valore e segno concreto di diffusione della cultura della sostenibilità nel nostro territorio. Come assessorato abbiamo in questi anni sostenuto, anche con contributi economici, le attività commerciali che hanno scelto di ridurre i rifiuti attraverso l’utilizzo di contenitori e borse riutilizzabili e di ridurre i consumi energetici".