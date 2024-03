Bologna Children’s Book Fair: il meglio è qui. I premi prestigiosi indirizzano le tendenze

Palcoscenico della miglior editoria mondiale che influenza e guida le tendenze del settore. Ecco la Bologna Children’s Book Fair, confidenzialmente per gli affezionati ’Fiera del libro per ragazzi’, che dall’8 all’11 aprile entra con la 61° edizione in un nuovo decennio di storia. Ai premi più importanti come il Bop- Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, dedicato ai migliori editori per ciascuna area del mondo, i BolognaRagazzi Awards, per i migliori libri in varie categorie, il BolognaRagazzi CrossMedia Award, per i progetti editoriali trasposti con successo su altre piattaforme, si aggiunge quest’anno anche il premio speciale The Extraordinary Award to an Extraordinary Book al volume ’Bambini nascosti’ di Franco Matticchio (Vànvere Edizioni), per la capacità di restituire un lucido ritratto dell’invisibilità dell’infanzia, omaggio poetico e disilluso a tutti i bambini smarriti, nascosti e perduti di ogni tempo. Torna in fiera anche la proclamazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Migliore narrazione per immagini, di cui ieri sono stati annunciati finaliste e finalisti: Jef Aerts, ’Più grande di un sogno’ (Camelozampa), illustrato da Marit Törnqvist, tradotto da Olga Amagliani; Silvia Borando, Storie brevi (Minibombo); Jérémie Moreau, I Pizzly (Tunué), tradotto da Stefano Andrea Cresti. Una menzione speciale è stata data a Olga Tokarczuk, Il Signor Mirabile (TopiPittori), illustrato da Joanna Concejo, tradotto da Raffaella Belletti. Ecco poi le mostre: accanto alla tradizionale Mostra Illustratori trovano posto le personali di Paloma Valdivia, Inês Oliveira e Andrea Antinori (autori rispettivamente: della copertina dell’Illustrators Annual 2024, della Visual Identity 2024 della fiera, e vincitore del Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM) e Mauro Evangelista. Visioni. Illustrazioni 1991 | 2024, dedicata all’artista fondatore della Scuola d’Illustrazione, da poco scomparso. Ancora, prima edizione della mostra Chinese Excellence in Children’s Illustration, che porta all’attenzione dell’editoria mondiale riunita a BCBF il meglio dell’illustrazione cinese.

b. c.