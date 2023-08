Bologna com’era: così nacque la Compagnia degli Speziali

Fin dalla seconda metà del ‘200 gli speziali, gli odierni farmacisti, si costituirono in "Compagnia" (o Arte) e si dettero rigide regole di comportamento; quell’organizzazione ha resistito per otto secoli, visto che ancor oggi i farmacisti rispondono ad un "ordine dei farmacisti". Il sempre maggiore prestigio (e potere) degli speziali è dimostrato dal fatto che, quando nel 1376 fu costituita la Mercanzia (Universitas Mercatorum) gli speziali (foto) furono chiamati a farne parte assieme ad altre 11 Corporazioni. La "compagnia degli speziali" fu la prima a inventare il "numero chiuso", pratica che resiste ancora oggi e non solo per le farmacie. Fu deciso che le botteghe degli speziali dovessero sorgere in numero contingentato e a distanza prestabilita l’una dall’altra. A metà del Settecento erano circa 25 per una popolazione di 70.000 abitanti. (segue)

Marco Poli