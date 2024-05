Bologna com’era: Fregoli nella gabbia dei leoni

Suscitò meraviglia e entusiasmo fra la gente un episodio avvenuto nel 1908 in un circo straniero (foto) che si esibiva alla Montagnola: fra i domatori dei numerosi animali feroci vi era un ex ferroviere che aveva intrapreso la carriera del domatore. Questi, amico di Fregoli (1867-1936), quando seppe che il grande attore trasformista era a Bologna per delle recite, pensò di avvicinarlo certo di ottenere dalla sua notorietà buona pubblicità al suo circo e richiamare molto pubblico. Fregoli, per aiutare l’amico, si disse disponibile a entrare nella gabbia dei leoni: il 13 febbraio 1908 Fregoli si presentò al circo e entrò con apprensione e circospezione nella gabbia dove erano presenti alcuni leoni e l’amico domatore. Superato il primo impatto e tranquillizzato dal domatore tutto andò per il meglio e lo spettacolo si concluse coi due che brindarono con una coppa di champagne.

Marco Poli