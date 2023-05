Bologna com’era: il monumento funebre di Armaciotto

Armaciotto de’ Ramazzotti morì a Pietramala nei pressi Firenzuola il 14 agosto 1539 all’età di 75 anni. Come si è detto aveva avviato due iniziative: una chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo e un monastero intitolato a S. Michele di Alpes; la seconda iniziativa fu la commissione allo scultore Alfonso Lombardi di realizzare il suo monumento funebre nella chiesa di San Michele in Bosco (foto). Il monumento funebre, in marmo, eseguito fra il 1530 e il 1533, si trova a destra della porta principale: la figura di Armaciotto, che indossa la corazza con l’elmo ai piedi, appare in posizione di riposo, appoggiato su un gomito. Dietro, una Madonna sul trono col Bambino. Restano due piccoli misteri: se all’interno del monumento sepolcrale vi sia davvero la salma di Armaciotto e il senso della scritta sottostante nella quale si legge che Armaciotto visse 95 anni, 9 mesi e 12 giorni!

Marco Poli