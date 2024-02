Bologna com’era: Mortadella e tortellini a Garibaldi

La fabbrica a vapore di salumi – soprattutto mortadelle – con annesso negozio di Medardo Bassi ebbe successo: i prodotti, presentati in varie mostre, ricevettero medaglie anche negli Stati Uniti, a Parigi, a Vienna e a Melbourne nel 1880 dove ottenne il primo premio e i complimenti per i contenitori ermetici. Bassi utilizzò pochissimo la pubblicità essendo lui stesso assi noto sia come nipote di Ugo Bassi, sia come garibaldino e invalido. I suoi contenitori sottovuoto con mortadelle e tortellini giunsero più volte a Caprera; Garibaldi (foto) gradì e scrisse (2 gennaio 1877): "Fu una calda zuffa quella di Milazzo ed ai valorosi come voi dovemmo il trionfo a caro prezzo di cui portate il segno seminando una gamba in quei campi di cactus. È cotesta una croce al valor militare indistruttibile. Grazie per gli eccellenti salumi e tortlin". Medardo Bassi morì a Bologna nel 1905.