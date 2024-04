Bologna com’era: ode solenne a un grande piatto, la lasagna

L’ottimo giornalista de ’il Resto del Carlino’, Mauro Bassini, da quando è in pensione si è dedicato alla storia gastronomica della città pubblicando libri con l’editore Minerva. Proprio Minerva ha pubblicato nel 2020 il libro di Mauro Bassini dal titolo ’Qui era tutta una lasagna’, un piacevole percorso fra trattorie e ristoranti alla ricerca dei piatti più importanti, originali e genuini. Ma non è solo questo che trasmette il libro: a me ha suscitato interesse constatare le mutazioni profonde che si sono succedute negli ultimi 50 anni. Ho notato, però, che c’è un dato che sopravvive al trascorrere del tempo: i locali col nome femminile. Infatti i lettori più anziani non possono dimenticare le trattorie Nerina, Zita, Nonna Rosa, Anna Maria e i ristoranti Cesarina (foto) e Teresina. Sono locali che evocano la tradizione culinaria bolognese, della pasta fresca. Evviva la lasagna!

Marco poli