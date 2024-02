Bologna-Olbia, nuovo volo Ryanair dal 2 aprile

Ryanair moltiplica le rotte per il Nord della Sardegna e annuncia l’ingresso di Olbia nel suo network italiano. Insomma, per la compagnia irlandese si tratta di un operativo record con 11 nuove rotte da Alghero e dieci collegamenti su Olbia. Da 2 aprile, quindi, sarà attivo anche il nuovo volo Bologna-Olbia con frequenza giornaliera. Le operazioni ad Olbia includeranno, oltre a Bologna, altre due rotte nazionali per Milano Bergamo e Trieste e sette internazionali per Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna, con oltre 60 voli settimanali. Su Alghero sono previsti oltre 170 voli settimanali e 23 rotte (inclusa una nuova per Francoforte Hahn), che rappresentano una crescita del +12% per l’estate. Il vettore prevede, così, di trasportare oltre 1,2 milioni di passeggeri sull’isola e di creare oltre 900 posti di lavoro.

Jason McGuinness, Chief commercial officer di Ryanair, spiega che la compagnia low cost quest’estate "offrirà un operativo record dal Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali da e per il Nord dell’Isola".