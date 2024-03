Bologna, una festa che continua. Sciarpe e maglie in vetrina per colorare i negozi della città

Non si ferma l’entusiasmo per l’iniziativa ’Vetrine rossoblù’, ideata da Ascom-Confcommercio, con il supporto di Emil Banca e del Carlino, per supportare il Bologna nella sua avanzata in campionato. E soprattutto nella sua corsa per un posto in Europa, sognando la Champions League. Come stiamo raccontando su queste pagine negli ultimi giorni, l’invito a tutti gli esercizi commerciali – negozi, ma anche punti di ristorazione – è di colorare di rosso e blu le vetrine, mostrando l’attaccamento della città alla squadra di Thiago Motta, che sta aumentando partita dopo partita.

L’iniziativa è appena partita, ma le attività commerciali – dal centro storico ad altre zone della città – si sono fatte trovare pronte e le foto che pubblichiamo oggi lo raccontano: bandiere, bandane, sciarpe e gagliardetti fanno bella mostra di sé tra i prodotti tipici, ma anche nelle agenzie di viaggi e nei negozi di abbigliamento. Qualche colorato esempio: chi passa nel Quadrilatero, in questi giorni, troverà nelle vetrine dello storico punto vendita Gilberto magliette e sciarpe fra uova pasquali e mitici tortellini di cioccolato. Sciarpe anche fra le scarpe della calzoleria Pennesi, così come si tinge di rossoblù anche il negozio di pasta fresca Al Cinno. Ma basta camminare in giro per la città per avere tante testimonianze di questo affetto per la squadra ’che tremare il mondo fa’. L’iniziativa lanciata da Ascom prosegue fino alla fine di maggio, quando si giocherà l’ultima partita del campionato, e "sta riscontrando una grande e forte partecipazione", ha detto il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli, ricordando "il dialogo proficuo tra economia e sport".

Chi vuole aderire al progetto, può inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Qui a lato si trova poi il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.