Bolognina, maxi-controlli. Quasi mille identificati

Che la Bolognina sia una ‘polveriera’, lo sanno i residenti e lo sanno bene anche le forze dell’ordine. Per questo il questore Antonio Sbordone, come primo atto alla guida della Questura bolognese, ha messo in campo servizi ad alto impatto continuati nel quartiere, tesi a ristabilire la sicurezza e la percezione della stessa nei cittadini. Solo nella scorsa settimana, questa attività ha portato a due arresti, undici denunce e poi una serie di identificazioni a tappeto. Sono state ben 989 le persone identificate, di cui circa 440 stranieri. Non solo: sono stati controllati pure 153 veicoli e contestate 27 infrazioni al Codice della Strada; ben cinquanta, infine, gli esercizi commerciali ‘visitati’ dalla polizia, dove sono stati sequestrati circa 42 chili di alimenti.

Sul fronte della lotta allo spaccio, anche con l’ausilio delle unità cinofile sono stati recuperati e sequestrati 628 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina ed eroina.

Anche i due arresti effettuati nell’ambito di queste attività sono per spaccio: in manette sono finiti, in due distinte circostanze, un tunisino di 24 anni e un nigeriano di 33 anni. Quest’ultimo è stato notato mentre, in via Di Vicenzo, tirava fuori da un cespuglio delle sostanze stupefacenti: è stato quindi bloccato e perquisito. Addosso aveva 16 involucri contenenti cocaina, per circa 6 grammi, ed eroina per 2 grammi. Il nigeriano è poi risultato pure irregolare sul territorio e carico di precedenti penali e di polizia sempre per spaccio.

n. t.