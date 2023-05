Bombardini, il pm: "Tre anni di pena"

Tre anni di reclusione: è la richiesta della Procura di Milano per l’ex calciatore rossoblu Davide Bombardini, 49 anni, e due ultras dell’Inter, Andrea Beretta e Claudio Morra. L’accusa è tentata estorsione. L’ex calciatore ora imprenditore, per l’accusa provò a ottenere con minacce 100mila euro da un 59enne, nonostante questi non avesse debiti con lui avendogli già corrisposto il "saldo per l’acquisto delle quote sociali della ‘Milano Procaccini srl’", impresa edile dell’ex trequartista. I fatti sarebbero avvenuti il 28 novembre 2018 in un cantiere a Milano.

Bombardini ha sempre respinto le accuse.