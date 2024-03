Bonaccini a caccia di opportunità a Seoul

Dopo la trasferta in Giappone di pochi mesi fa, la Regione Emilia-Romagna getta “un nuovo ponte con l’Asia” grazie a una missione istituzionale in Corea del sud che ha preso il via ieri con il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore Vincenzo Colla, tra Seoul e Dajeon. "Big data e intelligenza artificiale, ricerca e innovazione, aerospazio, agroindustria: alcuni dei temi – segnala la Regione – al centro di una fitta agenda di incontri. Per avviare collaborazioni, progetti comuni, scambi. E presentare i tanti punti di forza del sistema Emilia-Romagna: la Data Valley con il Tecnopolo di Bologna; la Motor Valley e il distretto della meccatronica e della motoristica; la Food Valley, territorio leader nell’agroalimentare di qualità”. Della delegazione fanno parte anche le Università di Bologna, Parma, Modena e Reggio Emilia, oltre a sei Clust-Er e rappresentanti di realtà imprenditoriali e turistiche.