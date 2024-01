Bond da 7 milioni: "Investimenti green"

Emesso dalla ravennate Alma Petroli - fondata nel 1957 e attiva nella produzione di bitumi stradali, industriali e speciali - una obbligazione da 7 milioni interamente sottoscritta da UniCredit e da Cassa Depositi e Prestiti. Il ‘bond’, spiega la stessa azienda romagnola ha una "durata pari a sei anni e costituisce un elemento importante a supporto del Piano Industriale 2024-2028, garantendo una fonte di finanziamento a condizioni certe e competitive". Alma Petroli può contare su una raffineria ubicata nel cuore del distretto industriale di Ravenna, con un accesso diretto al porto canale della città e dotata di strutture logistiche autonome per i trasporti via mare e via terra. "Le risorse finanziarie derivanti dall’operazione – osserva Sergio Bovo (foto), amministratore delegato dell’impresa ravennate – saranno utilizzate per supportare Alma Petroli nello sviluppo delle attività del prossimo quinquennio che includono ingenti investimenti anche di carattere ‘green’ quali l’ammodernamento di serbatoi ed impianti specifici atti ad avere importanti recuperi di efficienza energetica, di riduzione della Co2 emessa e di riduzione del rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo".