Botteghino di Zocca. Ascom in visita:: "Non siete soli"

Una visita per testimoniare la vicinanza e il sostegno di Ascom ‘Al Botteghino Bar Trattoria’, ristorante danneggiato dall’alluvione dello scorso ottobre. Il vicepresidente metropolitano Medardo Montaguti ha incontrato la famiglia Lazzarini, che da cinque generazioni gestisce l’attività. Il ristorante, grazie al lavoro di Fabrizio, Ines, Roberta e Pier Luigi, rappresenta da sempre un presidio, sia sociale sia economico, fondamentale per la comunità. "Le conseguenze del maltempo in quest’area del territorio sono state pesanti - ha sottolineato il vicepresidente Montaguti - proprio qui, c’è stata anche una vittima. Alla famiglia Lazzarini e a tutte le imprese del Terziario colpite dall’emergenza garantiremo come Associazione il massimo sostegno, perché nessuno deve essere lasciato solo: ripartenza e messa in sicurezza del territorio saranno la nostra priorità".