Budrio, idee contro le barriere architettoniche

Parte il percorso per l’eliminazione delle barriere architettoniche a Budrio. Un percorso partecipato, per entrare più nel dettaglio, che è partito in aprile con l’obiettivo primario di realizzare il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche sul territorio della Bassa. L’amministrazione vuole rendere pienamente accessibili gli spazi pubblici a tutti i tipi di utenza, senza discriminazioni di ogni sorta dal punto di vista motorio o psicofisico. Fino al 19 maggio i cittadini potranno compilare un questionario online (disponibile sul sito dell’Ente) e presso l’Urp del Comune di Budrio. "Siamo un paese attento alle famiglie e alle fragilità. Ma siamo anche il paese della protesica – commenta il sindaco Debora Badiali (nella foto) –. Vogliamo rendere Budrio accessibile al numero più ampio possibile di persone e includere le necessità e i diritti di tutte le categorie di utenti coinvolte, senza discriminazioni di tipo fisico, sensoriale e anagrafico".

Il Comune di Budrio a novembre ha vinto il bando della Regione per la Progettazione di piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). I 54mila euro stanziati (di cui 18mila finanziati da Comune e 36mila dalla Regione) consentono all’amministrazione di lavorare alla programmazione degli interventi necessari a rendere accessibili e fruibili a tutte le persone edifici pubblici, strade e parchi.