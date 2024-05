Caccia all’affare sotto i portici del centro

Le prime domeniche del mese hanno un sapore d’altri tempi, tra le piazzette e i portici di Medicina. Ad animare il paesino della Bassa bolognese, e a richiamare persone da tutto il paese e da oltre i confini nazionali, è infatti il Mercato Antiquario di Medicina che, quest’anno, taglia il traguardo dei vent’anni. La mostra mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo ‘I Portici di Medicina’, è il più grande mercato di antiquariato della provincia di Bologna, ed è organizzata dall’Associazione I Portici di Medicina con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Sono più di trecento gli espositori che, mese dopo mese, si assiepano per le vie della città e sotto ai voltoni dei portici del centro storico per offrire antiquariato di ogni genere. Proprio per questo il mercato è la ‘mecca’ per adulti, piccini, famiglie e collezionisti internazionali. Per il compleanno del mercato antiquario sono in programma, questa domenica, 5 maggio, tantissimi eventi. A raccontarlo è il referente dell’associazione Ettore Peli: "La giornata del 5 maggio, per noi molto significativa ed emozionante, partirà con una cerimonia nella Sala Comunale del Municipio. Qui, infatti, si svolgerà una cerimonia che ha l’obiettivo e il desiderio di premiare gli espositori, una quarantina, che sono con noi dal primo giorno di mercato di ben vent’anni fa. Questa cerimonia in Comune coinvolgerà, anche, tutti i sindaci che ci hanno seguito e supportato in questi due decenni".

Domenica, però, non ci saranno solo cerimonie ufficiali, come spiega Peli: "La giornata sarà arricchita, oltre che dal consueto mercato, anche da alcuni spettacoli. Tanti gli eventi in programma, che sveleremo prossimamente, e che non si terranno solo questa domenica, ma anche in altre date. Ci sarà anche chi, ad esempio, arriverà a Medicina con una ventina di Lambrette d’epoca. Eventi e iniziative davvero per tutti i gusti".

Così il sindaco Matteo Montanari: "Ci sono poche cose capaci di cambiare una città e l’idea che le persone hanno di quella città. Il mercato dell’antiquariato, organizzato dell’Associazione I Portici, è una di quelle rare intuizioni che hanno cambiano la percezione che tante persone hanno di Medicina. Grazie ai volontari che da vent’anni ci mettono tanta passione. A chi ha saputo coinvolgere tutti per il bene del nostro centro storico, delle attività economiche, della promozione turistico-culturale e dell’aggregazione di un’intera comunità. A tutti gli amici dell’Associazione I Portici auguro di poter passare insieme ancora tantissime prime domeniche del mese. Esclusi gennaio, luglio e agosto, ovviamente".

Zoe Pederzini