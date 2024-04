Cadriano, dopo la petizione arriva il medico

Erano state centinaia le firme raccolte, al Centro civico di Cadriano, per far sì che il nuovo medico di base, assegnato al territorio di Granarolo, Adam Heibi, andasse anche a Cadriano a visitare. I cittadini lo avevano chiesto ad Ausl e Comune a gran voce. E hanno vinto. La notizia è arrivata qualche giorno fa a seguito di un incontro tenutosi anche alla presenza dell’amministrazione comunale. E a darne l’ufficialità è lo stesso primo cittadino granarolese Alessandro Ricci.

"Quando i cittadini di Cadriano mi hanno sottoposto la petizione che chiedeva che un medico continuasse ad essere presente nella frazione – spiega il sindaco –, ho subito sottoscritto senza riserve la loro richiesta. Come sindaco mi sono poi attivato, insieme alla giunta, per trovare una soluzione al problema. Quello dell’organizzazione sanitaria sul territorio non è un tema di diretta competenza del Comune, ma uno dei compiti principali per un’amministrazione è perseguire la salute e la qualità di vita dei propri cittadini. Al fianco dei residenti, e in collaborazione con l’azienda sanitaria, abbiamo lavorato perché si arrivasse a una soluzione che desse tranquillità in particolare alle persone più anziane, quelle che hanno più bisogno di ricorrere alle cure e alle visite del medico e che hanno maggiori difficoltà negli spostamenti".

"È perciò con grande soddisfazione – prosegue Ricci – che si può affermare che Cadriano avrà ancora il suo medico di base. Nell’assemblea convocata dal gruppo di cittadini che ha lanciato la petizione, si è trovata la quadra. Ciascuno ha fatto la sua parte: i residenti che hanno posto il problema all’attenzione, i dirigenti dell’Ausl, il gruppo di medici che oggi lavora al poliambulatorio del Borgo Servizi e, soprattutto, il dottor Adam Heibi, che ha preso l’impegno di essere due giorni a settimana a Cadriano, a partire dal mese di settembre, diventando il nuovo medico di riferimento per la frazione. Ho annunciato all’assemblea che, fino a quando Heibi non aprirà l’ambulatorio, sarà allargato il servizio svolto da Auser per accompagnare al poliambulatorio di Granarolo le persone anziane che non riescono ad andare autonomamente. Sono queste le occasioni in cui il lavoro di sindaco dà più soddisfazione: riuscire a tenere insieme facilitando il dialogo, infilarsi in problemi complessi in cui ci sono tanti interessi, pubblici e privati, da tenere in considerazione. Poi, grazie alla collaborazione di tutti, portare a casa un risultato che implica qualcosa di più, e di meglio, per tutti".

Zoe Pederzini