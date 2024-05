Calcio e beneficenza coi colori rossoblù allo stadio Melotti

Domani per tutta la giornata allo ‘stadio’ Melotti di Ponte Ronca, dove si svolge la seconda edizione del torneo a scopo benefico intitolato Un gol per Angsa, io ci sono! In prima linea la squadra dei veterani del Bologna Fc, la società del Ponte Ronca, Pro Loco di Zola e il centro sociale Ilaria Alpi Ancescao. Tutti uniti per sostenere le attività e l’azione dell’associazione nazionale genitori soggetti autistici (Angsa) a favore dei tanti ragazzi affetti da questa patologia che vede recentemente un aumento importante delle diagnosi. Negli spazi sportivi di questa frazione di Zola alle 11 è in programma il calcio d’inizio della partita tra la formazione dei pulcini del Ponteronca e quella dei ragazzi Angsa. Alle 15 al via il triangolare delle Vecchie glorie-amarcord Ponte Riale Zola, Montepastore e veterani del Bologna Fc. Tutto il giorno stand gastronomico e la sera cena di beneficenza al centro Alpi.