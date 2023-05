Lo slang bolognese, versione estiva: a Bologna arriva il ‘caldazzo’ / PODCAST

Bologna, 31 maggio 2023 – Ormai stiamo tutti per girare la pagina del calendario: da maggio si passa a giugno e siamo con un piede dentro l’estate. E allora l’occasione è perfetta – almeno per il nostro podcast il Resto di Bologna – per ripercorrere un po’ di slang bolognese in quella che potremmo ereticamente definire una summer edition . E, dopo il Cof che vi abbiamo raccontato l’altro giorno, oggi viaggiamo fra spiagge e curiose previsioni metereologiche, ovviamente assieme a Roberto Serra dell’associazione Succede solo a Bologna.

Col nostro ‘professore’ di dialetto, spaziamo fra caldazzo e scalmana . "Oppure – spiega Serra – un altro modo di dire tipicamente bolognese è che ’fa così caldo che suda la lingua in bocca’". Si va verso l’estate, sì, ma il meteo potrebbe restare incerto. In questo caso "il bolognese doc guarda verso San Luca – continua Serra – dove c’è il cosiddetto Al bûş ‘d la Jacma (buco della giacoma ): si tratta dell’area del cielo sopra il Santuario, guardando da Bologna in direzione sud ovest. Da lì i cittadini traggono i pronostici meteorologici: se il cielo è nuvolo, ma non su San Luca, verrà il bel tempo. Viceversa, se è sereno, ma proprio sulla chiesa c’è una nuvola fantozziana, arriverà il brutto tempo. Il sud ovest in tante parlate del nord indica la via Giacoma, cioè quella per Santiago di Compostela".

Ma parlando di sere d’estate, attenzione alla guazza : "È la rugiada nell’italiano di Bologna– porsegue Serra – diversa dalla galaverna, altro termine nostrano, un settentrionalismo che indica la guazza che si solidifica creando una trama di ghiaccio". Ma dicevamo estate, dunque, vogliamo andare al mare. O meglio, andare a marina . "Ma l’importante – conclude il Profesåur Sèra – è che i ragazzi stiano attenti a cipollare in spiaggia. Ma questo non lo traduciamo".

