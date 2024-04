Calvisano obiettivo quinto posto. Zappolorto: "Chiudiamo bene"

La vittoria casalinga con un Alghero affamato di punti ha trasmesso nuova fiducia al Calvisano che vuole chiudere la regular season della serie A in bello stile. Quando mancano due partite al traguardo, i gialloneri sono praticamente sicuri del sesto posto, ma possono insidiare il quinto al Rugby Torino, che gode di tre punti di vantaggio. Nei due incontri rimanenti il quindici del duo Dal Maso-Zappalorto renderà visita all’Unione Monferrato e chiuderà al S. Michele con l’Amatori & Union Milano, mentre i piemontesi giocheranno a Noceto ed ospiteranno poi Alghero. Impegni non certo agevoli, che potrebbero anche rimescolare le carte: "Con Alghero - è l’analisi di Mattia Zappolorto - forse potevamo fare qualcosa di meglio, soprattutto dal punto di vista mentale. A tratti ci siamo lasciati trascinare dagli avversari nel ritmo basso che loro volevano. In ogni caso ci teniamo stretto il risultato, perché vincere anche quando non sei al meglio è positivo".

Lu.Ma.