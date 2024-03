Cambio al vertice di Ascom. Barbara Bertù nuova presidente

Passaggio di testimone ai vertici dell’Ascom locale di Casalecchio, Barbara Bertù titolare dello storico negozio di abbigliamento per bambini Le Fate, è la nuova presidente. Il presidente uscente Fabio Morara, rimarrà nel consiglio Ascom di Casalecchio con il ruolo di referente di area e, insieme al vicepresidente Daniele Montaguti e agli altri componenti del consiglio, fornirà supporto alla neo presidente nelle sue funzioni di rappresentanza dell’associazione e degli associati del territorio. E’ questo l’esito dell’assemblea dei consiglieri, riunitasi nella nuova delegazione Confcommercio Ascom di via Garibaldi, che ha accolto con il massimo sostegno la candidatura presentata e ha preso l’occasione per confrontarsi in merito alle priorità programmatiche in tema di valorizzazione dell’economia di vicinato, problematiche inerenti ai tanti cantieri in attività nella cittadina sul Reno e di riqualificazione dello spazio urbano e marketing territoriale.

"Voglio ringraziare i miei colleghi e consiglieri Ascom per la fiducia -dice Barbara Bertù- La nostra è una realtà imprenditoriale molto importante del panorama metropolitano, tuttavia, negli ultimi tempi la situazione è diventata per noi commercianti insostenibile poiché, oltre a dover affrontare le difficili sfide di questo momento storico, siamo costretti a confrontarci anche con i numerosi e gravi disagi legati alla cantierizzazione di tante parti del contesto urbano".