Cambio in Italia Zuccheri. Maccaferri presidente Il bieticoltore Luigi Maccaferri diventa presidente di Coprob Italia Zuccheri, subentrando a Claudio Gallerani dopo 24 anni. Nuovo ingresso nel consiglio è Daniele Ravaglia, ex direttore di Emil Banca. Coprob è l'unica azienda italiana dello zucchero, con oltre 4.000 aziende agricole associate in 7 regioni.