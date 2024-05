Edizione numero 51 stamattina per la tradizionale camminata del primo maggio intitolata ‘per una storia di Zola’. Manifestazione organizzata dal Comune con la Consulta dello sport e le associazioni del territorio, che viene abbinata al Trail dell’Abbazia: gara podistica competitiva giunta alla dodicesima edizione che si svolge prevalentemente in fuoristrada ed omologata Fidal (federazione italiana atletica leggera). Per tutti ritrovo alle 10 al parcheggio della scuola media Francesco Francia dove si potrà decidere quale tra i percorsi non agonistici svolgere sulle colline con alternative tra i tre e i sette chilometri di lunghezza. A seguire dalle 12, presso l’area sportiva di via Abbazia pranzo popolare con il ricavato destinato a sostenere le borse dello sport che consentono ai meno abbienti di svolgere ugualmente attività sportive presso le strutture pubbliche.