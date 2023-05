Campo solare, al via le domande

Ad Anzola sono aperte le iscrizioni al campo solare. Le domande dovranno essere esclusivamente presentate on line sul sito internet del Comune. Il campo solare sarà organizzato in collaborazione con le cooperative sociali Cadiai e Società Dolce, a cui l’amministrazione comunale ha affidato la gestione del servizio educativo e ricreativo. Il campo solare è rivolto a bambini della scuola dell’infanzia e alunni della scuola primaria. Le domande dei bambini non residenti saranno ammesse solo se frequentano le scuole del territorio, accolte con riserva a fronte di posti disponibili. Il servizio di campo solare per i bambini della scuola dell’infanzia quest’anno verrà realizzato unicamente nella scuola dell’infanzia ‘Salvador Allende’, a Lavino di Mezzo. In caso di necessità sarà attivato il servizio di trasporto per accompagnare gli iscritti al centro estivo della scuola dell’infanzia di Lavino, dal capoluogo alla frazione, e viceversa. Il campo solare prevede una retta settimanale di 130 euro e funziona dalle 7 alle 18 dal lunedì al venerdì: alla scuola dell’infanzia ‘Salvador Allende’ per i bambini della scuola dell’infanzia dal 3 al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre; alla scuola primaria ‘Caduti per la Libertà’, per gli alunni della scuola primaria dal 26 giugno al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre.

p. l. t.