Cagnolino cade in un tubo profondo: spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco

Monghidoro (Bologna), 21 maggio 2024 - Incredibile salvataggio, durato più di due ore, quello di stamattina in frazione Lognola di Monghidoro da parte di un equipaggio di pompieri locali.

Protagonista di questa storia a lieto fine un meticcio di nome Pepe. Il quattro zampe stava rincorrendo un tasso, vicino all’abitazione dei suoi padroni, quando, senza accorgersene, è inciampato in una buca profonda per, poi, precipitare in un tubo.

L’animale, impaurito e acciaccato dalla caduta, è rimasto bloccato a circa cinque metri di profondità. I vigili del fuoco, prontamente avvisati dai proprietari dell’animale, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I pompieri si sono calati nel tubo, dopo essersi legati con alcune imbracature specifiche poi, illuminando la cavità con le torce, sono scesi fino all’animale. Il cane è stato a sua volta imbragato con l’utilizzo di un’esca di carne per non farlo spaventare.

Il ‘fido’ aveva fame perché era più di due ore che era incastrato lì. Poco dopo, con una corda, l’animale e i vigili del fuoco sono riemersi alla luce del sole. Una bella storia a lieto fine.