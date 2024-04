Cantiere del tram a Bologna, via Riva di Reno bloccata per 16 mesi, tutte le novità

Il programma, le scadenze, le novità, la quotidianità stravolta. Il cantiere del tram sbarca in via Riva di Reno, dove rimarrà per 16 mesi (nella foto, un rendering). Il primo tratto interessato è quello compreso tra via Ugo Lenzi, a ridosso della rotonda di piazza Azzarita, e via delle Lame: i lavori saranno completati in autunno. Dallo svelamento del canale, con la costruzione dei camminamenti e delle passerelle laterali, alla realizzazione del binario singolo che attraverserà la via, fino ai 145 parcheggi rimossi e alla definizione di un nuovo piano sosta. Poi, da ottobre-novembre, il cantiere si sposterà nel tratto che arriva in via San Felice. Per un quadro completo sui lavori della ‘Rossa’, basta ascoltare la puntata di oggi del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’ sul sito online del Carlino o sulle principali piattaforma di riproduzione.