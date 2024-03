Caos parcheggi, residenti spaventati. Cipriani: "Cambierà il piano sosta"

È scattata la campanella che ha decretato la fine della quarta ripresa del dibattito sul tram in via Riva Reno tra Comune e residenti del quartiere Porto-Saragozza. Da una parte del ‘ring’ l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli e il presidente del Quartiere Lorenzo Cipriani (nella foto), dall’altra quasi 60 presenti tra gli abitanti del quartiere. Il ‘match’ di ieri alle 18.30 in via dello Scalo, tra istituzioni e abitanti, insomma, non ha deluso le aspettative.

I residenti ancora cercano risposte sul grande nodo dei posti auto, ed è qui che c’è stata qualche scaramuccia con l’assessora. Orioli, allora, dopo aver raccontato i principali interventi su via Riva Reno ha risposto ai dubbi degli abitanti, ribadendo che "nessun cittadino resterà chiuso in casa durante i lavori, garantiremo meno disagi possibile". Le controversie, tuttavia, restano. "Molti parcheggiano nelle strisce bianche, non sono residenti e se ne fregano. Aumentate i controlli", domanda uno dei presenti. L’assessora rassicura: "È un progetto sicuro. Rimuoveremo gli stalli su via Riva Reno, recupereremo 70 posti su via Lenzi, Graziano e Abbadia convertendo le strisce blu in strisce bianche, e ne aggiungeremo 40 nel periodo estivo, quando per tre mesi sarà chiuso l’incrocio fra via Lame e Riva Reno. I residenti potranno così parcheggiare nel secondo tratto di via Lame". E, "andremo incontro anche alle attività coinvolte dai lavori", racconta Cipriani.

Dubbi anche sulle agevolazioni con il parcheggio gestito da Apcoa. "L’abbonamento costa troppo, dovrebbe garantirci un posto gratis", lamenta una signora. E sulle auto ibride, "bisognerebbe farle pagare, tolgono posti ai residenti", protesta un’altra. "Può utilizzare anche i bus o la bici", le risponde un presente. "In poche parole, o si prende un box o in centro non si può parcheggiare", denuncia un’altra. "A tram finito cambierà il piano sosta, ne parleremo", aiuta Cipriani l’assessora. Nonostante tutto, è arrivato l’ok dei cittadini al progetto "accettando il principio di coesistenza" lanciato dall’assessora. Il quinto appuntamento si terrà domani alle 16.

Giovanni Di Caprio