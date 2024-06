Carabinieri, a Bologna i festeggiamenti per i 210 anni dalla fondazione dell’Arma

Bologna, 5 giugno 2024 – Il sole di piazza Santo Stefano ha accolto questa mattina i festeggiamenti bolognesi per i 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri. Il generale Massimo Zuccher, comandante della Legione Emilia-Romagna, nel suo discorso, ha parlato di un’occasione “speciale, perché dopo la tragica alluvione dello scorso anno che ci ha imposto momenti di sofferenza e lutto, torniamo a celebrarla insieme, in uno dei luoghi simbolo e più belli della nostra città”.

Il generale ha ricordato il sacrificio e l’impegno quotidiano dei carabinieri in servizio nelle stazioni e compagnie della regione: “questa - ha detto - è una terra che ha sempre dimostrato un forte spirito di solidarietà e di comunità, che si manifesta in maniera ancor più straordinaria quando le difficoltà la colpiscono. E i suoi carabinieri non sono da meno”.

Un impegno che si è tradotto in 1400 carabinieri della territoriale e della forestale che a maggio dello scorso anno sono intervenuti in ausilio delle province più colpite dall’alluvione “e che al fianco dei sindaci hanno avvisato casa per casa le persone, soccorso chiara in difficoltà, rifornito aree isolate, concorso la vigilanza dei corsi d’acqua, degli argini e dei centri abitati”.

Questo, oltre al lavoro quotidiano con 700 pattuglie al giorno in servizio in regione, impegnati in un anno in 130.000 interventi, rispondendo a 1 milione e mezzo di chiamate al 112. A seguire, sono stati premiati i militari che si sono distinti in servizio.